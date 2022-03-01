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Агент Миранчука заявил, что футболист не собирается покидать Италию

Накануне россиянин отличился в матче против «Сампдории»
01 марта 2022 11:56
автор: Александр Шульгин

Агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинев заявил, что футболист остается в Италии.

«Возможный отъезд на фоне последних событий? Со мной точно никаких подобных разговоров нет. Я надеюсь на объективность и неполитиканство», - приводит слова Шпинева «Спорт-Экспресс».

Напомним, накануне форвард впервые после травмы вышел на поле в матче 27-го тура Серии А против «Сампдории» и отметился забитым мячом и результативной передачей.

«Аталанта» с 47 очками занимает пятое место в чемпионате Италии.

источник: «Спорт-Экспресс»
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