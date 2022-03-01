Марвин Комппер будет готовить команду к ближайшим матчам «Локомотива»

Московский «Локомотив» объявил об освобождении Маркуса Гисдоля от должности главного тренера основной команды.
По данным пресс-службы клуба, исполнять его обязанности будет другой немецкий специалист Марвин Комппер.
Гисдоль был главным тренером «железнодорожников» с 10 октября 2021 года.
«Локомотив» занимает седьмое место в российской премьер-лине, набрав после 18 матчей 28 очков. 6 марта клуб сыграет дома с «Химками», но до этого третьего числа примет на своем поле «Енисей» в рамках 1/8 финала Кубка России.
источник: ФК «Локомотив»