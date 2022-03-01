Марвин Комппер будет готовить команду к ближайшим матчам «Локомотива»

«CAS отклонил апелляцию МОК по Валиевой. У нашего футбола тоже есть шанс в споре с ФИФА». Мнение юриста

Спортивный юрист Анна Ацелиович поделилась с «Плеймейкером» мнением о перспективах РФС оспорить в арбитражном суде решения ФИФА и УЕФА об отстранении российских клубов и сборных от международных соревнований.