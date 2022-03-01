Терюшков заявил, что в «Химках» готовы к отъезду легионеров

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался по поводу того, что состав подмосковного клуба могут покинуть иностранные игроки.

Отметим, что вчера, 28 февраля, ФИФА и УЕФА приняли решение временно отстранить российские клубы и сборные от всех турниров под эгидой обеих организаций.

– Я считаю, что решения, которые озвучены ФИФА и УЕФА, работают на развитие отечественного футбола, мы видим, что ушли два тренера в «Динамо» и «Локомотиве». К этому нужно было быть готовым, в «Химках» готовы к любому развитию ситуации, в том числе готовы к отъезду легионеров, – цитирует Терюшкова ТАСС.

Добавим, что в данный момент за «Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России после 19 сыгранных туров, набрав 14 очков. 26 февраля подопечные Сергея Юрана на своем поле уступили «Динамо» со счетом 0:3.