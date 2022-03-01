Общее собрание руководителей клубов РПЛ пройдет 2 марта

Стало известно о том, что завтра, 2 марта, состоится общее собрание руководителей клубов чемпионата России.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на два источника в клубах лиги, мероприятие пройдет в формате видеоконференции. Отмечается, что стороны будет обсуждаться вопрос с возможным переносом матчей 22-го тура РПЛ с мая на март, а также общая структура календаря лиги до конца текущего сезона.

Напомним, что накануне ФИФА и УЕФА отстранили российские футбольные клубы и сборные от участия во всех турнирах под эгидой своих организаций до особого распоряжения.