«Он обескуражен». Клеман сообщил о том, что Головин не будет готов к матчу с «Нантом»

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман сообщил о том, что российский хавбек «монегасков» Александр Головин не успеет восстановиться к матчу Кубка Франции с «Нантом».

«Головин не будет готов. Он обескуражен, у него есть собственная история травм, и мы должны быть к этому внимательны. Он сосредоточен на возвращении к тренировкам. Это вещи, над которыми он не властен. Теперь ему нужно сконцентрироваться на возвращении. Он действительно этого хочет», — цитирует Клемана RMC Sport.

В нынешнем сезоне Головин провел 15 матчей за «Монако» в Лиге 1, забил два гола и отдал две голевые передачи. Трансферная стоимость 25-летнего хавбека по данным Transfermart составляет 25 миллионов евро.