Рангник не уверен в том, что Роналду будет лидером атаки «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2022/23

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник выразил сомнения в том, что португальский форвард Криштиану Роналду будет лидером атакующей линии команды в следующем сезоне.

Согласно данным Manchester Evening News, немецкий специалист не уверен, что 37-летнему футболисту удастся сохранить свою высокую результативность. При этом Рангник считает, что руководству «красных дьяволов» стоит задуматься о покупке более молодой нападающего ближайшим летом.

Ранее появилась информация, что Роналду готов обсудить со своим агентом Жорже Мендешом варианты продолжения карьеры в другом клубе.

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе прошлого года, подписав с командой двухлетний контракт. В нынешнем сезоне на его счету 31 проведенный матч, в которых он забил 15 голов и отдал три результативных передачи.