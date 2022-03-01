«Динамо» разгромило «Нижний Новгород» и пробилось в четвертьфинал Кубка России

В понедельник, 1 февраля, состоялся матч 1/8 финала Кубка России между «Динамо» и «Нижним Новгородом». Встреча прошедшая на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

У «Динамо» отличились Даниил Фомин (45+2-я минута), Вечеслав Грулев (54) и Федор Смолов (86).

Таким образом, подопечные Сандро Шварца пробилась в четвертьфинал национального Кубка. Своего соперника по следующей стадии сине-белые узнают позже в ходе жеребьевки.

Кубок России

1/8 финала

«Динамо» (Москва) - «Нижний Новогород» (Нижний Новгород) 3:0

Голы: Фомин 45+2. Грулев 54, Смолов 86