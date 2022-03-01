«ПСЖ» готов предложить Мбаппе 100 миллионов евро в качестве бонуса за подписание нового контракта

«Пари Сен-Жермен» готов предложить звездному нападающему Килиану Мбаппе 50 миллионов евро за подписание нового контракта, а также добавить к этому 100 млн в качестве бонуса за лояльность.

Об этом сообщает Le Parisien.

Согласно источнику, французский клуб предлагает 23-летнему форварду контракт до 2024 года. По условиям, Мбаппе будет получать зарплату в размере 50 миллионов евро за сезон.

В минувшем туре против «Сент-Этьена» Мбаппе забил дубль и отдал голевую передачу. Всего же в нынешнем сезоне 23-летний нападающий поучаствовал в 24 играх Лиги 1, забил 14 голов и отдал десять передач.