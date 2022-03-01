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Абрамович получил предложения о продаже «Челси» на этой неделе

Ранее российский бизнесмен передал управление клубом попечителям благотворительного фонда «Челси».
01 марта 2022 22:45
автор: Александр Бойченко

Владелец «Челси» Роман Абрамович на этой неделе получит предложения о продаже клуба. Ранее он передал управление клубом попечителям.

Об этом сообщает The Telegraph.

По словам источника, речь идет о трех потенциальных покупателях. Санкции, которые могут быть наложены на бизнесмена до конца недели, могут стать препятствием для заключения сделки. Напомним, что 26 февраля Абрамович передал управление клубом попечителям благотворительного фонда «Челси».

Напомним, Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. За это время команда пять раз становилась чемпионом Англии, столько же - обладателем Кубка страны, трижды - Кубка английской лиги, дважды - Суперкубка Англии.

На международной арене лондонцы за период правления Абрамовича два раза выиграли Лигу чемпионов, дважды - Лигу Европы, один раз - Суперкубок УЕФА и один раз - клубный чемпионат мира.

источник: The Telegraph
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