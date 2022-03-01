Сандро Шварц: Ворота «Динамо» в Кубке России далее будет защищать Лещук

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о том, что ворота сине-белых в розыгрыше Кубка России будет защищать Игорь Лещук.

«Шунин немного приболел, но даже несмотря на это Лещук все равно бы сыграл в воротах. Мы приняли такое решение, что в матчах Кубка России Лещук будет защищать наши ворота.

С Шуниным все в порядке, у него небольшие проблемы с ЖКТ. Будет ли Антон играть со «Спартаком»? Думаю, он выбыл ненадолго», — передает слова Шварца Sport24.

В понедельник, 1 февраля, состоялся матч 1/8 финала Кубка России между «Динамо» и «Нижним Новгородом». Встреча прошедшая на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

У «Динамо» отличились Даниил Фомин (45+2-я минута), Вечеслав Грулев (54) и Федор Смолов (86)/