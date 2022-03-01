Федотов подверг критике Кукуляка за неудаление Барриоса в игре с «Рубином»

Арбитр категории ФИФА Игорь Федотов раскритиковал главного судью матча 19-го тура РПЛ Евгения Кукуляка за то, что он не смог разобраться в ситуации с полузащитником «Зенита» Вильмаром Барриосом, который проявил неспортивное поведение в первом тайме.

«Самое интересное произошло на 31-й минуте – позор российского судейства. Кукуляк правильно разобрался в ситуации с Барриосом, показав жёлтую карточку. Игрок «Зенита» взял мяч и при всех запульнул его на трибуны, проявив неспортивное поведение Футболисты «Рубина» пытались рассказать Кукуляку, что по большому счёту Барриос его опустил, надо что-то делать. Но арбитр всё проглотил. Вопрос: как они хотят, чтобы их уважали на футбольном поле, когда из тебя клоуна делают, а ты всё хаваешь», — сказал Федотов «Чемпионату».

«Зенит» победил в домашнем матче 19-го тура российской премьер-лиги «Рубин» со счетом 3:2.

На голы футболистов сине-бело-голубых Юри Алберто (48-я минута), Алексея Сутормина с пенальти (55) и Ивана Сергеева (90+2) гости ответили дублем нападающего Виталия Лисаковича (61, 67).

В следующем туре «Зенит» 6 марта примет на своем поле «Уфу», «Рубин» через день сыграет выезде с «Ахматом».