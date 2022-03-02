Швейцарский бизнесмен заявил, что ему предложили купить «Челси» у Абрамовича

Швейцарский бизнесмен Хансйорг Висс заявил, что ему предложили купить лондонский «Челси», которым владеет российский миллиардер Роман Абрамович.

«Мне нужно подождать четыре-пять дней. Сейчас Абрамович просит слишком много денег. Вы знаете, «Челси» должен ему 2 миллиарда фунтов стерлингов. Но у «Челси» нет денег. Значит: те, кто покупает «Челси», должны компенсировать эту сумму Абрамовичу», - приводит слова Висса Goal.com.

Напомним, Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. За это время команда пять раз становилась чемпионом Англии, столько же - обладателем Кубка страны, трижды - Кубка английской лиги, дважды - Суперкубка Англии.

На международной арене лондонцы за период правления Абрамовича два раза выиграли Лигу чемпионов, дважды - Лигу Европы, один раз - Суперкубок УЕФА и один раз - клубный чемпионат мира.