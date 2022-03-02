«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Монако» Тчуамени

Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени может продолжить карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает Sport.es.

По данным источника, на 22-летнего француза претендует каталонский клуб.

Отметим, что действующее соглашение игрока с монегасками рассчитано до лета 2024 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 40 миллионов евро.

Напомним, Тчуамени перешел в «Монако» из «Бордо» в январе 2020 года за 18 млн евро. С тех пор он провел за команду 81 матч, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.