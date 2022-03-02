Стала известна цена, за которую Абрамович согласен продать «Челси»

Бизнесмен Роман Абрамович согласен продать лондонский «Челси» за сумму приблизительно равную четырем миллиардам фунтов, сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на The Telegraph.

По данным источника, ранее предприниматель отклонил предложение в 2,2 миллиарда фунтов.

Сообщается, что «Челси» интересуются три лица, включая ранее упомянутого швейцарца Хансйорга Висса.

Напомним, Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. За это время команда пять раз становилась чемпионом Англии, столько же - обладателем Кубка страны, трижды - Кубка английской лиги, дважды - Суперкубка Англии.

На международной арене лондонцы за период правления Абрамовича два раза выиграли Лигу чемпионов, дважды - Лигу Европы, один раз - Суперкубок УЕФА и один раз - клубный чемпионат мира.

Из-за санкций Абрамович передал управление «Челси» попечителям благотворительного фонда.