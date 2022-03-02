«Сочи» – ЦСКА: Языджи выйдет в стартовом составе армейцев

Стали известны стартовые составы «Сочи» и ЦСКА на матч 1/8 финала Кубка России.
Отметим, что встреча состоится сегодня, 2 марта. Главным арбитром назначен Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.
«Сочи»: Джанаев, Юрганов, Родриго, Прохин, Терехов, Нобоа, Цаллагов, Маргасов, Ангбан, Бурмистров, Кассьерра.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бийол, Дивеев, Набабкин, Обляков, Гбамен, Зайнутдинов, Карраскаль, Языджи, Заболотный.
В данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. »Сочи» располагается на третьей строчке, опережая армейцев на одно очко.
источник: «Советский спорт»