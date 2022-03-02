Цорн заявил, что «Локомотив» не ведет переговоры с кандидатами на пост главного тренера

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн опроверг слухи о переговорах с различными специалистами, в том числе с Валерием Карпиным, после того, как должность главного тренера основной команды покинул Маркус Гисдоль.

«Футбольный клуб «Локомотив» на данный момент ни с кем не ведет переговоров на пост главного тренера», - приводит слова Цорна ТАСС.

Исполняющим обязанности главного тренера «железнодорожников» назначен немецкий специалист Марвин Комппер.

«Локомотив» занимает седьмое место в российской премьер-лине, набрав после 18 матчей 28 очков. 6 марта клуб сыграет дома с «Химками», но до этого третьего числа примет на своем поле «Енисей» в рамках 1/8 финала Кубка России.