Карпин прокомментировал интерес со стороны «Краснодара» и «Локомотива»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал информацию о возможном трудоустройстве в клубы РПЛ.

Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах специалиста заинтересованы «Краснодар» и «Локомотив». Отмечалось, что железнодорожники уже контактировали с Карпиным.

«Это неправда. Ко мне никто из названных клубом не обращался», — приводит слова тренера национальной команды «РБ-Спорт».

Напомним, что накануне пост главного тренера «Локомотива» покинул Маркус Гисдоль. «Краснодар» расторг сегодня контракт с Даниелем Фарке.