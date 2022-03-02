«Алания» обыграла тульский «Арсенал» и вышла в четвертьфинал Кубка России

Владикавказская «Алания» в домашнем матче 1/8 финала Кубка России победила тульский «Арсенал» со счетом 1:0.
За команду Спартака Гогниева на четвертой минуте забил Владимир Хубулов.
Напомним, что накануне первым четвертьфиналистом Кубка России стало московское «Динамо», разгромившее дома «Нижний Новгород» (3:0). Теперь к бело-голубым присоединилась «Алания».
Кубок России
1/8 финала
«Алания» (Владикавказ) - «Арсенал» (Тула) - 1:0 (1:0)
Гол: Хубулов, 4
«Алания»: Засеев (Хугаев, 59), Качмазов, Солдатенко, Татаев, Кочиев, Хабалов (Бутаев, 85), Хосонов, Цараев, Кобесов (Машуков, 59), Гурциев (Хадарцев, 59), Хубулов (Гиоргобиани, 67).
«Арсенал»: Коченков, Беляев, Радакович, Сокол, Степанов, Э. Кангва, Чаушич, Гулиев, Давиташвили, Кангва (Панченко, 82), Марков (Деспотович, 46).
Предупреждения: Хабалов, 19, Кочиев, 37, Радакович, 66, Беляев, 70, Чаушич, 81, Качмазов, 90.