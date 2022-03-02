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Дзюба выступил против дискриминации по национальному признаку

Форвард встал на защиту спортсменов, которым запретили выступать в международных соревнованиях.
02 марта 2022 18:17
автор: Максим Скороходов

Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба высказал свое мнение о последних событиях в мире.

«Я против любой войны. Война - это страшно. Но я также против человеческой агрессии и ненависти, которая с каждым днём приобретает какие-то запредельные масштабы.

Я против дискриминации по национальному признаку. Мне не стыдно, что я русский. Я горжусь тем, что я русский. И не понимаю, почему сейчас должны страдать спортсмены.

Я против двойных стандартов. Почему одним можно всё, а на нас вешают всех собак. Почему всегда все кричали про спорт вне политики, но при первой возможности, когда дело касается России, этот принцип абсолютно забывается?

В стрессовых ситуациях люди показывают свою сущность, порой негативную. Сколько злобы, грязи и желчи полилось сейчас на всех русских людей, вне зависимости от их позиции и профессии. Те тысячи людей, кто пишут оскорбления и угрозы, - встаньте в очередь!

Вдвойне странно слышать это все от людей, которым Россия в их жизни дала очень и очень многое. Все это только создает ещё больше негатива.

Все закончится, а человеческие отношения останутся. И перемотать назад уже будет нельзя. Помните об этом.

P.S. А некоторым коллегишкам по цеху, которые сидят на попе в особняках в Англии и говорят гадости: нас это не может оскорбить, мы все понимаем! Всем мира и добра!» - написал Дзюба в инстаграме.

Напомним, что российских и белорусских спортсменов отстранили от множества международных спортивных соревнований, в том числе и в футболе.

Решения об отстранении россиян и белорусов стали публиковать после рекомендации Международного олимпийского комитета. Российских и белорусских спортсменов в итоге допустили только в плавании, автоспорте, спортивной гимнастике, теннисе, велоспорте и профессиональном боксе. Во всех этих видах спорта им разрешено выступать только в нейтральном статусе.

источник: Instagram
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