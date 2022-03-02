Исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива» официально назначат Лоськова

«Локомотив» заявит Дмитрия Лоськова исполняющим обязанности главного тренера.

Напомним, что вчера клуб расторгнул контракт с Маркусом Гисдолям, при этом объявив, что команду к дальнейшим матчем будет готовить немецкий специалист Марвин Комппер.

По данным «Спорт-Экспресса», у Комппера нет соответствующей лицензии, поэтому и.о. главного тренера клуб заявит Лоськова.

«Локомотив» занимает седьмое место в российской премьер-лине, набрав после 18 матчей 28 очков. 6 марта клуб сыграет дома с «Химками», но до этого третьего числа примет на своем поле «Енисей» в рамках 1/8 финала Кубка России.