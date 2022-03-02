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Тедеско поддержал отстранение «Спартака» от участия в Лиги Европы

Немецкий специалист возглавлял российскую команду с 2019 по 2021 год.
02 марта 2022 18:47
автор: Александр Поволоцкий

Экс-наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско поддержал отстранение красно-белых от участия в текущем розыгрыше Лиги Европы.

Напомним, что решение ФИФА и УЕФА распространилось на все российские клубы и национальную команду.

«Поддерживаю это решение. Оставить национальные федерации, клубы и игроков наедине с такой ситуацией было бы неправильным решением. Знаю парней – игроков и персонал «Спартака». Мы все еще дружим, и жаль, что так вышло, но это единственно правильное решение», – цитирует Тедеско официальный сайт «Лейпцига».

Напомним, что немецкий и российский клубы должны были сыграть в 1/8 финала Лиги Европы. Тедеско возглавил «Лейпциг» в декабре прошлого года.

источник: ФК «РБ Лейпциг»
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