Тедеско поддержал отстранение «Спартака» от участия в Лиги Европы

Экс-наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско поддержал отстранение красно-белых от участия в текущем розыгрыше Лиги Европы.

Напомним, что решение ФИФА и УЕФА распространилось на все российские клубы и национальную команду.

«Поддерживаю это решение. Оставить национальные федерации, клубы и игроков наедине с такой ситуацией было бы неправильным решением. Знаю парней – игроков и персонал «Спартака». Мы все еще дружим, и жаль, что так вышло, но это единственно правильное решение», – цитирует Тедеско официальный сайт «Лейпцига».

Напомним, что немецкий и российский клубы должны были сыграть в 1/8 финала Лиги Европы. Тедеско возглавил «Лейпциг» в декабре прошлого года.