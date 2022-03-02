«Динамо» заявило, что Шварц останется в команде

Московское «Динамо» опровергло ранее появляющуюся информацию о том, что Немецкая федерация футбола требует от главного тренера бело-голубых Сандро Шварца покинуть Россию.

«Шварц продолжает работать с командой. У него действующий договор с клубом. Никаких чьих-либо попыток принудить специалиста разорвать контракт не было и нет», - приводит RT заявление пресс-службы «Динамо».

Добавим, что «Динамо» идет на втором месте в российской премьер-лиге, уступаю лидеру «Зениту» 2 очка. 6 марта бело-голубые примут на своем поле «Спартак».