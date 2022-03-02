Борис Игнатьев: «Краснодар» должен возглавить Семин

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев высказался относительно того, кто должен возглавить «Краснодар» после ухода Даниэля Фарке.

Напомним, что сегодня 45-летний немец покинул клуб. Фарке стал главным тренером «Краснодара» в середине января. При немце клуб не провели ни одного официального матча.

«У меня один специалист на уме — Семин. Но Галицкий сам прекрасно понимает, кто подходит его команде, кто нужен ему с точки зрения качества игры. Хотелось бы, чтобы он вернул Мусаева. Мурад — наш молодой специалист. Однако не думаю, что он может вернуться», — приводит «Чемпионат» слова Игнатьева.

Добавим, что пока обязанности главного тренера «Краснодара» исполняет Алексей Антонюк.