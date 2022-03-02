Роман Широков: РФС гарантировал безопасность, но Польша воспользовалась ситуацией

Бывший капитан сборной России Роман Широков отреагировал на санкции в отношении клубов и национальной команды.

Напомним, что сборная Польши отказалась играть с командой Валерия Карпина в стыковом матче за выход на ЧМ-2022. Позднее ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия в международных турнирах.

«Поляки воспользовались ситуацией, международной обстановкой. Хотя на нашей территории все спокойно. Насколько знаю, РФС гарантировал безопасность, а «Спартак» перенесли на нейтральное поле. Нас давно и целенаправленно притесняют в спорте, но мы, наш президент, очень дружелюбны, терпение долгое. Сейчас отвечаем, как должны и как можем. Нас долго принуждали к тому, чтобы приняли радикальные меры - в 14-м году, наверное, были не готовы. А сейчас время пришло. Я полностью поддерживаю то, что делает наш президент. Армии России моя поддержка.

Я заработал все здесь, не бегу туда отвозить ничего. А кто там хочет жить — езжайте. Как футболисты там вы не востребованы, как тренеры - тоже. Певцы наши, комедианты — вы там не нужны, друзья. Все, что вы заработали, заработали в России и в большей степени на государственные деньги. Все эта псевдотусовка там никому не нужна. Позиция может быть, но в такой ситуации вы должны поддерживать свою страну», - приводит слова Широкова «РБ-Спорт».

Добавим, что 10 марта должен был состояться первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Спартаком» и немецким «Лейпцигом».