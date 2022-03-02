Широков - о массовом оттоке легионеров в РПЛ: Уедут те, кто не делает разницы

Бывший хавбек «Спартака» Роман Широков отреагировал на массовый отъезд легионеров и иностранных тренеров из РПЛ, а также высказался о санкциях.

Сегодня стало известно, что «Краснодар» покинул наставник Даниэль Фарке. Из «Зенита» ушел защитник Ярослав Ракицкий.

«Отъезд легионеров? Уедут те, кто не делает разницы. Если уедут - освободятся деньги от зарплат и пойдут на нормальные цели. В течение 2-3 лет мы вполне, если умно подойдет к развитию детского и юношеского спорта, подойдем ко всему

Отстранение от еврокубков? С одной стороны, плохо. С другой - новые возможности для того, чтобы мощно вложиться в детский спорт, в образование. Сделать это надо в том числе и для того, чтобы после снятия санкций - а они не навсегда - быть сильнее. Не страшно, если пропустим один чемпионат мира, на который мы могли и не выйти. И потом, неизвестно еще - возможно, нам дадут wild card», - приводит «РБ-Спорт» слова Широкова.

Ранее пост главного тренера «Локомотива» покинул Маркус Гисдоль.