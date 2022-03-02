Крыховяк уговорил легионеров «Краснодара» покинуть клуб

Легионеры «Краснодара» не вышли на тренировку команды и планируют покинуть клуб.

Как сообщает в своем телеграм-канале инсайдер Иван Карпов, уйти из стана «быков» иностранных игроков убедил польский полузащитник Гжегож Крыховяк.

Напомним, что ранее клуб покинул главный тренер Даниэль Фарке, а также его штаб. Немецкий специалист не провел ни одного официального матча в чемпионате России.

На данный момент «Краснодар» занимает шестое место в таблице РПЛ, набрав 29 очков в 18 матчах.