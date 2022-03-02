Агент Кайо заявил, что «Краснодар» освободил от тренировок всех легионеров до особого распоряжения

«Краснодар» освободил всех легионеров от тренировок до особого распоряжения.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Нето Хеновеса, который является агентом бразильского защитника «быков» Кайо Панталеао.

Ранее сообщалось, что иностранные футболисты решили уйти из российской команды. Инициатором решения стал польский хавбек Гжегож Крыховяк.

Напомним, что сегодня клуб покинул главный тренер Даниэль Фарке. Немецкий специалист стал наставником «Краснодара» в середине января. При 45-летнем тренере клуб не провели ни одного официального матча.

На данный момент «Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 18 матчах.