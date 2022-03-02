Федерации футбола Польши не просит своих футболистов покидать клубы РПЛ

В Федерации футбола Польши прокомментировал информацию о том, что организация просит польских игроков расторгнуть контракты с клубами РПЛ.
Ранее в СМИ сообщалось, что все легионеры «Краснодара» решили покинуть клуб. Инициатором решения стал Гжегож Крыховяк.
«Нет, это не так. Мы не занимаемся ничем подобным», — приводит Sport24 слова пресс-атташе Федерации футбола Польши Якуб Квятковски.
Агент игрока «Краснодара» Кайо Панталеао рассказал, что легионеров отпустили из команды до особого распоряжения.
источник: Sport24.ru