Абрамович официально объявил о продаже «Челси»

Российский бизнесмен Роман Абрамович объявил о продаже английского клуба «Челси».

«Продажа клуба не будет быстрой, но осуществится надлежащим образом. Я не буду просить о погашении каких-либо кредитов. Для меня »Челси» никогда не был бизнесом, заработком. Это чистая страсть к футболу и клубу. Знайте, что это было невероятно трудное решение, и мне больно расставаться с «Челси» таким образом. Однако я действую в интересах клуба.

Надеюсь, что смогу в последний раз посетить «Стэмфорд Бридж», чтобы попрощаться со всеми вами лично. Быть частью «Челси» было привилегией всей жизни, и я горжусь нашими совместными достижениями. «Челси» и его болельщики всегда будут в моем сердце», - говорится в заявлении предпринимателя на официальном сайте команды.

Напомним, Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. За это время команда пять раз становилась чемпионом Англии, два раза выиграла Лигу чемпионов, дважды - Лигу Европы.