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Хет-трик Николсона помог «Спартаку» разгромить «Кубань» и выйти в четвертьфинал Кубка России

Красно-белым противостоял клуб из Футбольной национальной лиги.
02 марта 2022 21:52
автор: Александр Поволоцкий

Московский «Спартак» нанес поражение краснодарской «Кубани» в матче 1/8 финала Кубка России - 6:1.

В составе представителя РПЛ хет-трик оформил Шамар Николсон (20-я, 62-я и 86-я минуты). Дубль оформил Квинси Промес (6 и 17). Еще один гол забил Джордан Ларссон (83). Мяч в свои ворота на 55-й минуте отправил Георгий Джикия.

Таким образом, «Спартак» вышел в четвертьфинал турнира. Ранее в эту стадию пробились ЦСКА, «Динамо» и «Алания».

Кубок России

1/8 финала

«Спартак» (Москва) - «Кубань» (Краснодар) - 6:1 (3:0)

Голы: Промес, 6; 17, Николсон, 20; 60; 86, Ларссон, 83 - Джикия, 55 (автогол).

источник: «Советский спорт»
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