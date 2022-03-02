Хет-трик Николсона помог «Спартаку» разгромить «Кубань» и выйти в четвертьфинал Кубка России

Московский «Спартак» нанес поражение краснодарской «Кубани» в матче 1/8 финала Кубка России - 6:1.

В составе представителя РПЛ хет-трик оформил Шамар Николсон (20-я, 62-я и 86-я минуты). Дубль оформил Квинси Промес (6 и 17). Еще один гол забил Джордан Ларссон (83). Мяч в свои ворота на 55-й минуте отправил Георгий Джикия.

Таким образом, «Спартак» вышел в четвертьфинал турнира. Ранее в эту стадию пробились ЦСКА, «Динамо» и «Алания».

Кубок России

1/8 финала

«Спартак» (Москва) - «Кубань» (Краснодар) - 6:1 (3:0)

Голы: Промес, 6; 17, Николсон, 20; 60; 86, Ларссон, 83 - Джикия, 55 (автогол).