Ваноли отметил поведение Федуна в сложной для владельца клуба ситуации

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал итог встречи 1/8 финала Кубка России против краснодарской «Кубани».

«Я очень рад за команду, за болельщиков. В прошлой игре мы их расстроили. Рад за президента клуба, он очень хорошо проявил себя в сложной ситуации. Он очень рад этой победе.

Мне хотелось бы говорить о коллективных действиях. Мы строим команду для будущего. У нас семь футболистов младше 21 года. «Спартак» - большой клуб, здесь иногда не хватает терпения молодым футболистам», - приводит слова итальянского специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, матч закончился со счетом 6:1 в пользу красно-белых.

Накануне стало известно о том, что Федун потерял 80 процентов своего состояния в связи с обвалом акций «Лукойла» на бирже, которые упали на 98,1 процент с 16 февраля. При этом Леонид Арнольдович заявил, что продолжит финансировать клуб.