Паоло Ваноли: В следующий раз я выпущу 11 Бакаевых

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли после кубкового матча против краснодарской «Кубани» подтвердил, что он остается в команде вместе со своим тренерским штабом, а также не стал объяснить причины замены Зелимхана Бакаева.

«Мы сообщили игрокам и руководству - мы остаемся в клубе. Будем здесь до последнего, пока это будет возможно. Я считаю, что футбол может нести посыл к миру.

Почему я принял решение заменить Бакаева? В прошлый раз вы спрашивали, почему я его не выпустил. В следующий раз я выпущу 11 Бакаевых. Почему вы не спрашиваете, почему Ларссон забил красивый гол?», - приводит слова итальянца «Спорт-Экспресс».

Напомним, встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу красно-белых, хет-триком в составе которых отметился ямайский новичок команды Шамар Николсон.