«Краснодар» рассматривает вариант с возвращением Мурада Мусаева на пост главного тренера

Руководство «Краснодара» рассматривает вариант с возвращением Мурада Мусаева на пост главного тренера команды.

Как сообщает «Чемпионат», специалист является одним из главных кандидатов на эту должность.

Напомним, Мусаев уже возглавлял первую команду «быков» в 2020-21 годах. Кроме того, специалист практически всю карьеру проработал в клубе, начав в 2005 году с должности тренера клубной академии.

Накануне стало известно о том, что бывший наставник южан Даниэль Фарке покидает команду в связи с напряженной международной обстановкой. Немец не провел ни одного официального матча у руля краснодарцев.