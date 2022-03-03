Гол Лукаку принес «Челси» победу над «Лутоном» в 1/8 финала Кубка Англии

Во встрече 1/8 финала Кубка Англии лондонский «Челси» на выезде переиграл «Лутон».
Матч закончился со счетом 3:2 в пользу «аристократов», в составе которых отличились Ньигес Сауль, Тимо Вернер и Ромелу Лукаку.
Хозяева ответили голами Риса Бурка и Харри Корника.
Таким образом, «Челси», недавно проигравший «Ливерпулю» в финале Кубка английской лиги», продолжает борьбу за трофей.
Кубок Англии
1/8 финала
«Лутон» - «Челси» (Лондон) - 2:3 (2:1)
Голы: Бурк, 2; Корник, 40 - Сауль, 27; Вернер, 68; Лукаку, 78.
источник: «Советский спорт»