«Ювентус» вырвал победу у «Фиорентины» в первом матче полуфинала Кубка Италии

В первом полуфинальном матче Кубка Италии туринский «Ювентус» на выезде обыграл «Фиорентину».
Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч был забит в самом конце игры: автоголом отметился защитник Лоренцо Венути.
Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин не попал в заявку не игру.
Напомним, накануне в другой полуфинальной паре «Милан» и «Интер» не смогли распечатать ворота друг друга, сыгра вничью 0:0.
Ответный матч пройдет 29 апреля.
Кубок Италии
Полуфинал. Первый матч
«Фиорентина» (Флоренция) - «Ювентус» (Турин) - 0:1
Гол: Венути, 90 (автогол).
источник: «Советский спорт»