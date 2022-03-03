Анатолий Сальников: Сделать связку Лоськов-Комппер – интересное решение

Экс-полузащитник «Локомотива» и тульского «Арсенала» Анатолий Сальников считает, что с отъездом главного тренера «железнодорожников» Маркуса Гисдоля перед «Локо» открываются новые возможности.

– Назначить Дмитрия Лоськова и. о., сделав из них такую связку с Комппером – интересное решение. Вызов и перемены – это новые возможности. Есть ощущение, что «Локомотив» может за них ухватиться. При этом в клубе подчеркивают, что за подготовку команды будет отвечать Комппер. Это стоит оценивать, в первую очередь, как продолжение озвученного ранее вектора развития клуба.

Во вторник, 1 марта, пресс-служба «Локомотива» сообщила, что Маркус Гисдоль освобожден от должности главного тренера московской команды. Позже стало известно, что к ближайшим играм команду будет готовить Марвин Комппер.