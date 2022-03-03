Матч между «Зенитом» и «Уфой» перенесен на 7 марта

Пресс-служба РПЛ сообщила о том, что матч 20-го тура между «Зенитом» и «Уфой», который пройдет в Санкт-Петербурге, был перенесен с 6 на 7 марта.

Согласно данным источника, данное решение было принято в связи с проведением массовых мероприятий в городе. Отмечается, что очная встреча команд начнется в 16:30 мск.

Напомним, что «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко по итогам 19 сыгранных туров. 28 февраля подопечные Сергея Семака обыграли «Рубин» со счетом 3:2.

Что касается «Уфы», то команда Алексея Стукалова располагается на 15-й строчке с 16 очками. В первом матче РПЛ после зимней паузы клуб из Башкортостана на выезде уступил «Ахмату» (1:2).