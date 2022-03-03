ФИФА разрешит игрокам РПЛ разорвать контракты со своими клубами без последствий

Международная федерация футбола (ФИФА) заинтересована в том, чтобы помочь игрокам, выступающим в РПЛ, найти новые клубы.

Как сообщает Jutarnji.hr, в случае, если футболист примет решение покинуть Россию, ФИФА разрешит ему разорвать контракт с клубом без каких-либо последствий. После этого организация готова предоставить игроку возможность подписать трудовое соглашение с любой командой Европы и мира.

Согласно данным источника, ФИФА примет соответствующее распоряжение в течение следующих семи-десяти дней. Отмечается, что речь идет не только об иностранцах, но также и о футболистах с российским паспортом.