Сборная России получит техническое поражение в стыковом матче ЧМ-2022 против Польши

ФИФА не заинтересована в том, чтобы менять сборную России на другую команду в стыковом турнире в рамках отбора на чемпионат мира-2022.

Как сообщает Przeglad Sportowy, подопечным Валерия Карпина засчитают техническое поражение в матче с Польшей. Таким образом, польская команда выйдет в финал квалификации, где сыграет с победителем пары Швеция – Чехия.

По информации источника, ФИФА официально объявит о данном решении завтра, 4 марта.

Напомним, что ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские футбольные клубы и сборные от всех турниров под эгидой своих организаций до особого распоряжения.