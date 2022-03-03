Мхитарян объявил о завершении карьеры в сборной Армении

Атакующий полузащитник «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян объявил о завершении своей карьеры в национальной команде. Об этом 33-летний футболист сообщил на своей странице в Instagram.

По словам хавбека, решение уйти из сборной пришло к нему после матча против Германии (1:4) в рамках отбора к ЧМ-2022. Также игрок заявил, что в ближайшие годы он планирует полностью сосредоточиться на своей клубной карьере.

Напомним, что Мхитарян дебютировал в составе сборной Армении в 2007 году. С тех пор он принял участие в 95 встречах, забил 32 гола и отдал 25 результативных передач. На протяжении последних шести лет полузащитник исполнял обязанности капитана национальной команды.