Карасев назначен главным арбитром матча «Динамо» – «Спартак»

Пресс-служба РФС сообщила о том, кто из арбитров обслужит матч 20-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Спартаком».

По информации источника, главным судьей предстоящей встречи станет Сергей Карасев. Помощниками 42-летнего рефери назначены Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный арбитр – Алексей Матюнин. Отвечать за работу VAR будет Кирилл Левников и его ассистенты Александр Богданов и Адлан Хатуев.

Отметим, что игра «Динамо» – «Спартак» состоится 6 марта. Начало – в 19:00 мск. В данный момент подопечные Сандро Шварца занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. В свою очередь команда Паоло Ваноли идет на девятой строчке (23 очка).