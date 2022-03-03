Иванов рассудит матч «Зенита» и «Уфы» в РПЛ

«Зачем Шварцу уезжать из России? Шансы «Динамо» на золото не ниже, чем у «Зенита». Мнение Бышовца

Известный тренер Анатолий Бышовец поделился с «Плеймейкером» мнением о будущем российского футбола в связи санкциями, наложенными на наши клубы и сборную со стороны ФИФА и УЕФА.