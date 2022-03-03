Иванов рассудит матч «Зенита» и «Уфы» в РПЛ

Российская премьер-лига назначила арбитров на матчи 20-го тура.
Согласно данным пресс-службы РФС, обслуживание матча между «Зенитом» и «Уфой» доверено бригаде Сергея Иванова. Помогать ему будут Роман Усачев и Варанцо Петросян. Резервный судья дерби – Владислав Безбородов. За VAR будет отвечать Евгений Кукуляк.
5 марта
ЦСКА – «Нижний Новгород»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Максим Ковалев, VAR – Анатолий Жабченко;
6 марта
«Локомотив» – «Химки»: судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков, VAR – Алексей Амелин;
«Крылья Советов» – «Арсенал»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе; VAR – Виталий Мешков;
«Динамо» – «Спартак»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин, VAR – Кирилл Левников;
7 марта
«Краснодар» – «Урал»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Алексей Воронцов, VAR – Алексей Сухой;
«Зенит» – «Уфа»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Варанцо Петросян, VAR – Евгений Кукуляк;
«Ростов» – «Сочи»: судья – Игорь Панин, ассистенты судьи – Арам Петросян, Рустам Мухтаров, VAR – Василий Казарцев;
«Ахмат» – «Рубин»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Алексей Стипиди, VAR – Артем Чистяков.