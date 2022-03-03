УЕФА обсудит возможность отстранения Дюкова со своей должности в исполкоме организации

Президент РФС Александр Дюков может покинуть свою должность в исполнительном комитете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Как сообщает The Daily Mail, в ближайшее время УЕФА планирует провести внеочередное собрание, во время которого будет обсуждаться дальнейшая судьба 54-летнего специалиста в структуре организации.

Отметим, что Дюков является одним из самых влиятельных членов исполкома УЕФА. Ранее он занимался привлечением новых спонсоров.

Напомним, что 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские футбольные клубы и сборные от всех турниров под эгидой своих организаций до особого распоряжения.