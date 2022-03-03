РФС подаст иск в CAS на решение УЕФА и ФИФА исключить Россию от участия в стыковых матчах ЧМ-2022

Сегодня, 3 марта, стало известно о том, что Российский футбольный союз принял решение подать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение ФИФА и УЕФА отстранить команды и сборные, представляющие Россию, от международных соревнований.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», РФС рассчитывает на то, что их иск будет рассмотрен в ускоренном режиме, поскольку в марте был запланированы матчи «Спартака» против «Лейпцига» в 1/8 финала Лиге Европы, а также стыковой турнир за право выйти на чемпионат мира-2022, в котором должна была принять участие сборная России.

Отметим, что в своем иске РФС заявляет об отсутствии правовых оснований у решения ФИФА и УЕФА в ситуации с Россией.

Напомним, что 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские футбольные клубы и сборные от всех турниров под эгидой своих организаций до особого распоряжения.