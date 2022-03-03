Грановская покинет «Челси» вслед за Абрамовичем

Директор лондонского «Челси» Марина Грановская освободит должность после ухода владельца клуба российского миллиардера Романа Абрамовича. Об этом сообщает газета Guardian.
По данным источника, после смены владельца вместе с Грановской из клуба с большой долей вероятности уйдет председатель правления Брюс Бак.
Ранее Абрамович официально объявил о продаже «Челси».
Напомним, Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. За это время команда пять раз становилась чемпионом Англии, два раза выиграла Лигу чемпионов, дважды - Лигу Европы.
источник: The Guardian