Салихова раскритиковала идею расширения РПЛ до 18 команд

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала идею расширение чемпионата России до 18 команд.

«Кто-то сегодня выступает за расширение лиги до 18 команд, напрочь забывая, что даже в благополучные годы существуют команды, которые не могут достойно закончить чемпионат из-за проблем с финансированием. Сколько команд доиграет этот чемпионат в нынешних экономических условиях?», - приводит слова Салиховой «Спорт-экспресс».

Ранее УЕФА вынес решение, согласно которому сборные России и Украины, а также футбольные клубы из этих стран будут проводить домашние матчи в турнирах под эгидой УЕФА на нейтральных стадионах. Но общественность осталась недовольна таким решением, в связи с чем ФИФА и УЕФА провели внеплановое заседание, на котором было принято новое решение - отстранить сборную России и российские клубы от всех международных соревнований.