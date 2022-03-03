В «Ференцвароше» заявили, что Черчесов продолжит занимать пост главного тренера клуба

Представители пресс-службы «Ференцвароша» рассказали о том, собирается ли клуб расторгать контракт с главным тренером Станиславом Черчесовым.

Напомним, что 58-летний специалист возглавил команду в декабре прошлого года, подписав трудовое соглашение до 30 июня 2024-го.

– Каждый сотрудник, спортсмен и менеджер «Ференцвароша» верит в мир, поскольку спорт и в частности футбол играют важную роль в установлении мира. В связи с этим футбольный клуб «Ференцварош» не намерен заниматься политическими вопросами, – цитирует слова пресс-службы венгерского клуба Sport24.

Добавим, что под руководством Черчесова «Ференцварош» одержал четыре победы, два раза сыграл вничью и потерпел два поражения. В данный момент коллектив занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии после 22 туров, набрав 43 очка.