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Салихова призвала приостановить и пересмотреть закон о fan-ID

Соответствующий постановление вступит в силу с 1 июня 2022 года,
03 марта 2022 17:45

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, призвала приостановить и пересмотреть закон о fan-ID.

«Я призываю болельщиков вернуться, а наши футбольные власти приостановить и пересмотреть закон о fan-ID. Сейчас болельщики нужны всем без исключения командам как никогда», - приводит слова Салиховой «СЭ».

Напомним, что автором законопроекта о введении паспорта болельщика выступило правительство РФ. Предполагается, что fan-ID создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении в России чемпионата мира-2018, а также Кубка конфедераций-2017.

Ранее фанатские группировки нескольких ведущих клубов РПЛ заявили, что приняли решение о бойкоте матчей РПЛ, а депутат Госдумы РФ Светлана Журова сказала, что в новом законе нет ни слова про чемпионат России по футболу, поэтому обязательная идентификация болельщиков может и не коснуться РПЛ.

источник: «Спорт-Экспресс»
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