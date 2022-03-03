Бышовец - об уходе иностранцев из РПЛ: Я не вижу в этом проблем

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о возможном массовом уходе иностранных футболистов из РПЛ.

«Я не вижу в этом проблем. Сейчас новое время, и оно должно наступить в нашем футболе. Отсутствие международных матчей морально повлияет на игроков, но нам есть над чем работать в российском футболе, проблем достаточно. Есть возможность создать необходимые условия для национальной команды», - приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что если футболист примет решение покинуть Россию, ФИФА разрешит ему разорвать контракт с клубом без каких-либо последствий. После этого организация готова предоставить игроку возможность подписать трудовое соглашение с любой командой Европы и мира.

Согласно данным источника, ФИФА примет соответствующее распоряжение в течение следующих семи-десяти дней. Отмечается, что речь идет не только об иностранцах, но также и о футболистах с российским паспортом.