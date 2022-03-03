Магнуссон единственный из легионеров планирует покинуть ЦСКА

Исландский защитник ЦСКА Хердур Магнуссон планирует покинуть московский клуб в ближайшее время. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, остальные легионеры не уйдут из команды.

Ранее сообщалось, что если футболист примет решение покинуть Россию, ФИФА разрешит ему разорвать контракт с клубом без каких-либо последствий. После этого организация готова предоставить игроку возможность подписать трудовое соглашение с любой командой Европы и мира.

Согласно данным источника, ФИФА примет соответствующее распоряжение в течение следующих семи-десяти дней. Отмечается, что речь идет не только об иностранцах, но также и о футболистах с российским паспортом.